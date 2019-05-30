2019-05-30T13:02:21+03:00
Общество

Летом проведут ремонт в 82 школах и 104 детских садах Краснодара

На эти цели выделено 408,6 миллионов рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре во время школьных летних каникул отремонтируют кровли, пищеблоки учебных учреждений, также установят новые ограждения, приведут в порядок системы отопления, спортзалы.

- Фактически за 2,5 месяца предстоит многое сделать и по объемам, и по видам работ. Как и в прежние годы, нужно четко контролировать подрядчиков, чтобы все сделать качественно и завершить до начала нового учебного года. У нас один срок, который нельзя перенести - 1 сентября, - сказал Евгений Первышов.

- Ремонт запланирован в 82 школах, 104 детских садах и 11 учреждениях дополнительного образования. На эти цели выделено 408,6 миллионов рублей, в том числе - 292,4 миллиона из городского и 116,2 из краевого бюджета, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В школах № 10, 57, 74, 31 и 39 капитально отремонтируют спортивные залы, в 40-й гимназии - все спортивное ядро. В 64 и 4 лицеях, гимназиях № 88,18,72,школах № 2, 19, 52,49 обновят кровлю. В 48-м лицее отремонтируют систему отопления, в школе № 6 заменят полы и лестничные марши. В 35-й школе предусмотрено благоустройство школьного двора и ограждения.

Работы должны завершиться до 25 августа текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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