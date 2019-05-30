2019-05-30T13:13:59+03:00
Общество

На Кубани в 2019 году поголовье свиней выросло на четверть

Основной прирост произошел в трех районах региона
Александра ПОДУШКО
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На Кубани в 2019 году поголовье свиней выросло на четвертьНа Кубани в 2019 году поголовье свиней выросло на четверть
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В Краснодарском крае сейчас насчитывается более 536 тысяч голов свиней. Это на 124 тысячи больше, чем годом ранее. Основной прирост произошел в трех муниципалитетах.

- В Белоглинском районе поголовье за год выросло в 3,3 раза, в Павловском районе – в 4,2 раза, в Гулькевичском районе – на треть. Разведением свиней на Кубани занимаются преимущественно сельхозорганизации. Эти предприятия обладают высокой степенью биологической защиты, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В прошлом году было введено несколько свинокомплексов, в том числе в Белоглининском, Калининском, Гулькевичском районах.

Напомним, на Кубани при краевом департаменте потребсферы создан Совет рынков. Новая структура займется совершенствованием и развитием рыночно-ярмарочной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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