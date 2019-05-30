В Крымском районе задержали мужчину с партией наркотиков

СЕГОДНЯ 13:31 2019-05-30T13:31:25+03:00

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В Крымском районе полицейские оперативным путем получили информацию о том, что приезжий из Анапы может быть причастен к незаконному сбыту наркотиков.

- Полицейские остановили машину подозреваемого на одной из улиц Крымского района. При осмотре авто нашли и изъяли 9 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета. Еще 5 пакетиков обнаружили в тайниках, указанных задержанным, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Экспертиза показал, что изъятое вещество является мефедроном общей массой около 20 граммов.

Мужчина нашел подработку в качестве наркокурьера в Интернете. Он забрал крупную партию мефедрона в тайнике, расфасовал ее и собирался сбыть путем закладок на территории Крымского района.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов . Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU