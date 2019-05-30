В «Атамани» в День защиты детей пройдет праздник

СЕГОДНЯ 13:50 2019-05-30T13:50:33+03:00

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1 июня, в День защиты детей, в выставочном комплексе «Атамань» в Темрюкском районе пройдет праздник. Там будут встречать юных гостей со всего края.

- С 11:00 до 15:00 на главной площади казачьей станицы представят игровую развлекательную программу «Сказочный разгуляй на Майдане». А в 15:00 часов начнется представление «Гуси-лебеди» от краевого театра кукол, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Также будут проводится различные мастер-классы, занятия по гончарному ремеслу, рукоделию на ткацком станке, ручной ковке. Также в харчевнях детей будут ждать уроки по приготовлению еды.

В кинотеатре выставочного комплекса покажут мультфильмы, а на подворьях Абинского, Брюховецкого, Кореновского, Павловского и Щербиновского районов организуют развлекательную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU