2019-05-30T17:43:28+03:00
Общество

Летом в Краснодаре отремонтируют 82 школы и 104 детских садика

Приведут в порядок кровлю, пищеблоки, установят новые ограждения, отремонтируют системы отопления и спортзалы
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации КраснодараФОТО: пресс-служба администрации Краснодара
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Отремонтируют 82 школы, 104 детских сада и 11 учреждениях допобразования. Для этого власти выделили 408,6 млн рублей, из них 292,4 млн из городского, а 116,2 млн из краевой казны.

- В школах капитально отремонтируют спортивные залы,полы, лестницы и благоустроят дворы. Еще заменят кровлю и наладят систему отопления. В школе № 35 заменят забор, - сообщает пресс-служба администрации края.

Работы стартуют на летних каникулах и закончатся до 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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