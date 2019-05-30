Летом в Краснодаре отремонтируют 82 школы и 104 детских садика

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-30T17:43:28+03:00

Приведут в порядок кровлю, пищеблоки, установят новые ограждения, отремонтируют системы отопления и спортзалы

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Отремонтируют 82 школы, 104 детских сада и 11 учреждениях допобразования. Для этого власти выделили 408,6 млн рублей, из них 292,4 млн из городского, а 116,2 млн из краевой казны.

- В школах капитально отремонтируют спортивные залы,полы, лестницы и благоустроят дворы. Еще заменят кровлю и наладят систему отопления. В школе № 35 заменят забор, - сообщает пресс-служба администрации края.

Работы стартуют на летних каникулах и закончатся до 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU