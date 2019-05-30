Полицейский из Армавира, избивший задержанного, помещен под стражу

СЕГОДНЯ 16:30 2019-05-30T16:30:56+03:00

До этого он скрывался от следствия

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Следственный отдел по Армавиру СКР по Краснодарскому краю продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении экс-полицейского и бывшего младшего инспектора батальона ППС ОМВД. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц.

- Как установило следствие, 3 марта 2019 года сотрудники полиции причинили тяжкий вред здоровью гражданину, задержанному за административное правонарушение. Впоследствии выяснилось, что у пострадавшего произошел разрыв мочевого пузыря, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

21-летнего бывшего младшего инспектора отдельного батальона ППС отдела МВД России по городу Армавиру задержали, предъявили обвинения и заключили под стражу. 41-летний бывший полицейский группы по охране объектов органов внутренних дел отдела МВД России по городу Армавиру скрылся.

В данный момент он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU