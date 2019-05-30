Глава Анапы отказался платить из бюджета за выступление в городе Анастасии Волочковой

СЕГОДНЯ 16:48 2019-05-30T16:48:27+03:00

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В Анапе 8 июня 2019 года состоится открытие курортного сезона. Жителей и гостей города ожидает большая праздничная программа. В частности, в нее вошло шоу известной балерины Анастасии Волочковой. Однако, сегодня стало известно, что глава курорта Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, направленные на закупку данной услуги. По его словам, бюджетные средства можно потратить с большей пользой.

- У нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если бизнесмены захотят сделать такой подарок анапчанам и отдыхающим – то возражений от нас не последует. Но расходовать на это бюджетные средства – недопустимо, - цитирует градоначальника пресс-служба администрации Анапы.

Напомним, в этом году, в рамках открытия нового сезона, на курорте впервые состоится международный фестиваль «Золотое кольцо Боспорского царства», объединяющий 10 городов и посёлков Юга России, на территории которых располагались античные полисы. Кульминацией праздника станет торжественное мероприятие «Я там, где мечта!». Оно начнётся в 21.00 на Театральной площади. Поздравить анапчан и гостей города приедет певец Стас Костюшкин.

ИСТОЧНИК KP.RU