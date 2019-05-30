Краснодарцев приглашают на выставку шоколадных фигур

СЕГОДНЯ 17:01 2019-05-30T17:01:57+03:00

Сладкоежкам на мероприятии лучше держать себя в руках

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском музее им. Ф.А. Коваленко пройдет выставка, которая не оставит равнодушными сладкоежек. В рамках мероприятия «Искусство шоколада» зрителям покажут гигантские фигуры, выполненные из этого кондитерского материала.

- Данную экспозицию уже увидели более 1 млн человек из 50 городов мира. Посетители выставки смогут не только увидеть сладкие скульптуры, но и попробовать материал, из которого они изготовлены, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.

Помимо прочего, гости мероприятия примут участие в квестах, и интерактивных играх с призами. Также их ждет шоколадная 3D фотозона, мастер-классы от шоколатье и многое другое.

Выставка будет работать с 7 июня по 21 июля по адресу: улица Красная, 13.

Напомним, в краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдет интерактивная выставка «Дети-шпионы». Она будет работать с 31 мая по 14 июля. Посетители смогут увидеть, в частности, лазерный лабиринт, мультимедийную стену, стол для изучения азбуки Морзе.

ИСТОЧНИК KP.RU