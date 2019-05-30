«Краснодар Водоканал» выполнит замену сетей в центре города

СЕГОДНЯ 17:03 2019-05-30T17:03:21+03:00

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В рамках реализации производственной программы 1 июня 2019 г. «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступит к выполнению мероприятий по замене канализационных сетей протяженностью 115 м диаметром 300 мм по ул. Ленина от ул. Рашпилевской до ул. Октябрьской.

«Мероприятия направлены на обеспечение бесперебойной работы городских сетей и последовательного улучшения услуг, предоставляемых краснодарцам, - говорит директор по производству ООО «Краснодар Водоканал» Станислав Гераськов, - Замена участка трубопровода по ул. Ленина призвана улучшить качество услуг водоотведения у жителей многоэтажных жилых застроек в границах улиц Ленина, Рашпилевская, Октябрьская».

Прокладка сетей будет осуществляться методом горизонтально-направленного бурения, позволяющего проводить работы, не затрагивая при этом окружающий ландшафт.

В ходе мероприятий специалисты произведут замену 6-ти колодцев, а взамен старых сетей проложат новые пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет.

На время проведения работ движение транспорта будет ограничено по ул. Ленина от ул. Рашпилевская до ул. Октябрьская.

Работы планируется завершить в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU