ВТБ Капитал стал лучшей российской компанией по управлению активами

СЕГОДНЯ 17:27 2019-05-30T17:27:26+03:00

Группа ВТБ представила отчет о финансовой деятельности за первый квартал 2019 г.

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В первом квартале Группа ВТБ поддерживала стабильный уровень достаточности капитала – на 31 марта 2019г он составил 13,7% .

Чистая прибыль достигла 46,5 млрд рублей, а рентабельность капитала (ROE) – уровня 12%. Финансовая группа ВТБ продемонстрировала уверенную динамику ключевых показателей: расходы на содержание персонала и административные расходы в 1 квартале снизились на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ВТБ продолжил увеличивать доли рынка в розничном сегменте, нарастив и кредитный портфель, и привлечения от физических лиц выше средних показателей по рынку.

Рыночная доля Группы в сегментах корпоративного и розничного кредитования составила 18,5% и 18,4% соответственно.

- Мы утвердили новую стратегию на период 2019 – 2022, в которой запланированы важные трансформационные инициативы. Реализация новой стратегии приведет как к росту прибыльности, так и позволит нам с опережением реагировать на быстро меняющийся ландшафт банковского рынка и стать банком первого выбора для всех категорий клиентов, - акцентировал председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Отметим, по итогам первого квартала работа Группы была отмечена целым рядом наград. ВТБ Капитал был признан лучшим инвестиционным банком в регионе, по версии журнала EMEA Finance, а также стал лауреатом наград издания в номинациях «лучшая секьюритизационная сделка в EMEA», «лучшая сделка по выпуску рублевых облигаций». ВТБ Капитал также признан лучшей российской компанией по управлению активами. Одновременно с этим ВТБ Капитал Брокер был признан лучшим брокером в России.

ИСТОЧНИК KP.RU