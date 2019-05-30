В Новороссийске осудили женщину за убийство сожителя

СЕГОДНЯ 17:39 2019-05-30T17:39:32+03:00

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Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении 35-летней жительницы Новороссийска Елены Татарченко. Ее признали в убийстве сожителя из корыстных побуждений, совершенного с особой жестокостью.

- Как следует из материалов уголовного дела, в январе 2019 года Татарченко обнаружила у мужчины более 20 тыс. рублей, которые он скрыл от нее. Женщина решила убить сожителя и завладеть деньгами. Для этого она приобрела баллончик с перцовым газом и 1 литр бензина. Ночью, когда мужчина находился в ванной, злоумышленница распылила содержимое баллончика ему в лицо, а затем облила бензином и подожгла, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчина мог выбежать из дома и сбить пламя, но получил до 90 % ожогов поверхности тела. Его госпитализировали, но помочь не смогли – мужчина скончался на следующий день.

Суд назначил Елене Татарченко наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также она должна будет возместить нанесенный моральный вред и материальный ущерб на сумму 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU