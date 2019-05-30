Житель горячего ключа нанес ущерб городу на 260 тысяч рублей
В Горячем Ключе в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
- Как установило следствие, подозреваемый возглавлял компанию, занимающуюся строительством коммуникаций для водоснабжения и водоотведения. Он заключил с администрации муниципалитета договор на проведение ливнеотводных канализаций. Однако, предусмотренные им работы, так и не были выполнены, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Сумма ущерба оценивается в 260 тысяч рублей. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается. Мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
Напомним, ранее глава Анапы отказался платить из бюджета за выступление в городе Анастасии Волочковой. Шоу балерины было заявлено в программе мероприятий к открытию курортного сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU