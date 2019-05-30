В Фестивальном микрорайоне Краснодара построят новую школу

СЕГОДНЯ 18:36 2019-05-30T18:36:29+03:00

Ее возведение начнут в 2020 году

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В Фестивальном микрорайоне Краснодара участок по пр. им. Константина Образцова определили для строительства социальных объектов. Такое решение принято по инициативе местных жителей. Здесь запланировали возведение детского сада и школы.

- В данный момент дошкольное учреждение по пр. им. Константина Образцова, 6 уже готово. Оно начнет работу 1 июня. Посещать новый детсад смогут 200 ребят, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В двухэтажном здании разместились не только группы для дневного пребывания, но и пищеблок, медицинский кабинет, физкультурный и музыкальный залы, а также комнаты для персонала. Уже завершены работы по благоустройству территории и установке игрового оборудования.

Строительство новой школы затянулось из-за подготовки процесс передачи участка земли в муниципальную собственность. Данный вопрос уже решен. Сейчас идет проектирование здания учебного заведения на 1100 мест. Его строительство планируют начать летом 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU