2019-05-30T19:00:00+03:00
Экономика

На Кубани увеличат выпуск консервированного горошка

Прирост должен составить до 30% от объемов 2018 года
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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В Краснодарском крае приступили к уборке и переработке зеленого горошка. В 2019 году аграриям предстоит убрать сельхозкультуру на площади почти в 12,5 тыс. га. Это практически на 1,5 тыс. га больше, чем в 2018-м.

- В этом году консервированный зеленый горошек выпускают 11 предприятий. Общими усилиями они производят порядка 6,5 млн банок в сутки. Всего же в 2019 году запланировано производство 200 млн банок консервов, что на 30% больше, чем годом ранее, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что в данный момент на территории Краснодарского края производят почти четверть всех плодоовощных консервов в стране. Кубанский зеленый горошек пользуется спросом не только в России, но и странах ближнего зарубежья.

Добавим, переработку горошка уже начали семь заводов Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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