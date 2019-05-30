2019-05-30T21:42:21+03:00
Общество

В Абинском районе завершается реконструкция моcта

Его откроют на полгода раньше запланированного срока
Максим ОСОКИН
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Фото: abinskcity.ruФото: abinskcity.ru
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В Абинском районе Кубани завершаются работы по реконструкции моста через реку Абин. Объект, возведенный в 50-х годах минувшего века закрыли в минувшем году. Завершить работы планировали в конце 2019 года.

- Из бюджетов различных уровней на проведение реставрационных работ выделили более 340 млн рублей. Однако, из-за закрытия моста, местным жителям приходилось добираться из одной части города в другую по объездной трассе, что вызвало их недовольство, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Усилиями подрядчика и благодаря использованию самых современных технологий в строительстве, открыть проезд по мосту планируют на полгода раньше намеченного срока.

Стоит добавить, что теперь 120-метровый мост имеет две широкие пешеходные зоны, которых не было раньше. Также здесь установили новую систему освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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