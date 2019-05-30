2019-05-30T19:54:42+03:00
Спорт

В Краснодаре назовут победителей турнира «Локостарт»

Финальные игры пройдут 1 июня
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре состоится суперфинал детского баскетбольного турнира «Локостарт». Он пройдет 1 июня 2019 года на базе спорткомплекса «Баскет-Холл».

- Данный проект не только позволяет познакомить школьников с правилами и принципами игры, но и позволяет молодым тренерам проявить себя. Занятия проходят под руководством лучших студентов и выпускников университетов физической культуры и спорта. Они посещают мастер-классы тренеров основной и молодежной команд «Локомотива-Кубань», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

1 июня болельщики смогут увидеть два полуфинала, матч за 3-е место и финал, который определит победителя.

В суперфинале сойдутся команды из гимназии № 23 и школ № 99, 66 и 89. Именно они стали лидерами по итогам заключительных игр группового этапа. Болельщиков ждут на малой арене "Баскет-Холла" в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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