2019-05-30T20:10:55+03:00
Происшествия

«Кровавой» фотосессией в Новороссийске заинтересовался Следственный комитет

Сотрудники ведомства проводят проверку
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В новостных выпусках федеральных телеканал рассказали о двух происшествиях, произошедших на Кубани. Они вызвали широкий общественный резонанс.

- В частности, сотрудники Следственного комитета проверяют информацию о фотосессии, которую группа молодых людей организовала у мемориала «Малая земля» в городе-герое Новороссийске. Они использовали автомобиль, стилизованный под «окровавленный», а одна из героинь съемок фотографировалась в откровенных позах. Это вызвало негативную реакцию местных жителей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также в новости попал сюжет о том, как по одной из улиц Краснодара проехал кабриолет. Он двигался по полосе встречного движения, а водитель стрелял в воздух из пистолета.

В данный момент сотрудники краевого управления СК РФ по Краснодарскому краю проводят доследственные проверки по вышеуказанным фактам. По их результатам примут процессуальные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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