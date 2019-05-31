В Краснодаре откроется тематическая выставка «Музей-детям»

СЕГОДНЯ 07:13 2019-05-31T07:13:55+03:00

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В Краснодаре 31 мая в историко-археологическом музее-заповеднике к Международному дню защиты детей открывается тематическая выставка «Музей-детям».

- Для маленьких гостей подготовили много интересных экспонатов - коллекция старинных кукол, среди которых Золушка и офицеры в матерчатых мундирах. Также мягкие игрушки - медведи 50-х, 70-х годов, игрушки-поделки в виде слона, льва. Образцы детской одежды 70-х годов. Раритетные издания детских книг кубанских авторов, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Юные посетители смогут посмотреть 2 альбома фотографий из жизни детей 30-90-х годов.

- Выставка «Музей-детям» - место, где оживают воспоминания людей, чье детство и юность прошли в стране Советов, и место, где юные посетители могут увидеть недавнее прошлое великой страны, - сообщили в пресс-службе музея.

Выставка будет работать с 31 мая по 10 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU