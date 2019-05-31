В Краснодаре прошел круглый стол по обновлению троллейбусов по улице Красной

СЕГОДНЯ 07:36 2019-05-31T07:36:14+03:00

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В краевой столице прошел круглый стол по обновлению троллейбусов по улице Красной. На нем обсудили изменения ряда маршрутов, перспективы развития троллейбусов.

Про троллейбусы с автономным ходом рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов. Такой транспорт может двигаться без контактной сети от 15 до 35 километров. По надежности они не уступают другим типам общественного транспорта. На территории страны используются 480 таких троллейбусов.

- Всего изменения коснутся восьми маршрутов — № 31, 9, 13, 21, 14, 2, 4, 6. На трех количество состава останется таким же, на трех - будет увеличено. На маршрутах № 13 и 31 изменится путь следования, по двум - № № 9 и 31 - троллейбусы временно заменят на низкопольные автобусы с кондиционерами, в дальнейшем - на троллейбусы с автономным ходом, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

На маршруте № 31 троллейбусы, выпущенные в начале 90-х годов заменят на новые низкопольные автобусы с кондиционерами, средний возраст которых -три года. Интервал движения также сократится. Автобусный маршрут № 15 (троллейбусный № 31) в дальнейшем планируется продлить от Домбайской до микрорайона «Губернского». На маршруте № 9 18-летние троллейбусы заменят на трехлетние низкопольные с кондиционерами.

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ИСТОЧНИК KP.RU