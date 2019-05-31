2019-05-31T08:38:53+03:00
Спорт

В Адлерском районе Сочи временно ограничат движение транспорта

В городе пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR
Александра ПОДУШКО
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Фото: iron-star.comФото: iron-star.com
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В Адлерском районе Сочи временно ограничат движение транспорта. Это связано с проведением на курорте соревнований по триатлону IRONSTAR. Они пройдут 1 июня. Участники проплывут 1,93 километр, проедут на велосипеде 90 километров и пробегут дистанцию в 21,1 километр.

31 мая пройдёт женский забег на 5 километров IRONLADY и детский STARKIDS на дистанции 500 метров и 1000 метров.

- На время проведения спортивных мероприятий в Адлере изменится схема движения транспорта по улице Голубой вдоль отеля «Имеретинский», по бульвару Морскому, затем направо по Триумфальной до въезда на трассу «Формулы-1». В обратном направлении по Триумфальной до выезда из Олимпийского парка, а также до поселка Красная Поляна по Новому Краснополянскому шоссе и в обратном направлении, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочи.

Временные ограничения будут действовать на различных участках района 31 мая с 16:00 до 18:00, 1 июня – с 06:00 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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