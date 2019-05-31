В Краснодаре представили единый стандарт по оформлению вывесок на зданиях

СЕГОДНЯ 09:23 2019-05-31T09:23:34+03:00

Это требования к размерам и расположению конструкций, а также рекомендации по стилю, цвету и шрифтам

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Департамент архитектуры и градостроительства подготовил рекомендации по прочтению правил благоустройства Краснодара. Такая «методичка» разработана впервые. Она включает в себя требования к размерам и расположению конструкций, а также рекомендации по стилю, цвету и шрифтам.

- Тот, кто внимательно изучит свод правил, сможет сразу понять, чего делать не нужно. И это, пожалуй, самое важное - чтобы не приходилось понапрасну тратить время и средства, а потом переделывать проекты вывесок, - рассказала главный архитектор Краснодара Наталья Машталир.

- Рекомендации ориентированы на владельцев и арендаторов офисных и промышленных зданий, торговых центров, многоэтажек, первые этажи которых отданы под различные магазины. Отдельный блок посвящен историческим зданиям, где располагаются предприятия малого бизнеса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В методичке подробно рассказано о том, какие сведения и материалы должны содержаться в проекте для согласования вывески. В документе использованы фото реальных зданий краевого центра, с разбором хороших и неудачных примеров. Также даны рекомендации по использованию цветовой гаммы и вариантов шрифта.

ИСТОЧНИК KP.RU