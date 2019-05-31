На Кубани у мужчины в машине нашли рыбу, занесенную в Красную Книгу
Для проверки документов сотрудники ДПС по Приморско-Ахтарскому району пытались остановить отечественный автомобиль, но водитель продолжил движение. Проехав несколько метров, мужчина притормозил, покинул машину и хотел убежать.
За это в отношении 40-летнего местного жителя составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП.
- В ходе осмотра легковушки правоохранители нашли мешок со свежемороженой белугой весом 16 килограммов. Рыба занесена в Красную Книгу РФ. Ущерб составил свыше 200 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
В отношении 40-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Также сейчас полицейские устанавливают других лиц, которые причастны к этому деянию.
ИСТОЧНИК KP.RU