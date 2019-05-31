2019-05-31T09:40:04+03:00
Происшествия

На Кубани у мужчины в машине нашли рыбу, занесенную в Красную Книгу

Ущерб составил свыше 200 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани у мужчины в машине нашли рыбу, занесенную в Красную КнигуНа Кубани у мужчины в машине нашли рыбу, занесенную в Красную КнигуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Для проверки документов сотрудники ДПС по Приморско-Ахтарскому району пытались остановить отечественный автомобиль, но водитель продолжил движение. Проехав несколько метров, мужчина притормозил, покинул машину и хотел убежать.

За это в отношении 40-летнего местного жителя составлен административный протокол по статье 19.3 КоАП.

- В ходе осмотра легковушки правоохранители нашли мешок со свежемороженой белугой весом 16 килограммов. Рыба занесена в Красную Книгу РФ. Ущерб составил свыше 200 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В отношении 40-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Также сейчас полицейские устанавливают других лиц, которые причастны к этому деянию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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