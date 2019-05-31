Участников «Кровавой» фотосессии в Новороссийске арестовали

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-31T09:59:30+03:00

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Участников «кровавой» фотосессии у мемориала «Малая земля» в Новороссийске арестовали.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе города-героя, сотрудники полиции установили, что нарушителями оказались двое мужчин 35 и 34 лет и женщина 33 лет. Один из парней получил 10 суток административного ареста, а женщина – двое суток. Отбывать наказание они будут в спецприемнике. Водитель, который заехал на мемориал, отделался штрафом.

Напомним, жители города-героя возмутились выложенным в соцсети видео. На нем запечатлена необычная фотосессия, которую провели молодые люди у мемориала «Малая земля».

- К памятнику подъехал белый кабриолет BMW, из него вышли двое парней и девушка. Она была в образе популярной героини-злодейки из комиксов про Бэтмена – Харли Квин. Молодые люди облили капот автомобиля краской, имитирующей кровь, и начали съемку, - рассказали очевидцы.

После все участники «кровавой» фотосессии на Малой земле в извинились и возложили цветы к мемориалу. На всех троих были составлены административные материалы.

Ранее «КП» - Кубань» писала о том, что молодыми людьми заинтересовался Следственный комитет. Сотрудники ведомства проводят проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/711868" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске участники «кровавой» фотосессии извинились и возложили цветы к мемориалу.Видео: ГУ МВД по краю

ИСТОЧНИК KP.RU