В Краснодаре на Яблоновском мосту установят рамки-ограничители движения грузовиков

СЕГОДНЯ 10:25 2019-05-31T12:16:15+03:00

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Как и Суворовский путепровод, Яблоновским мост , который соединяет Краснодар и Адыгею, нуждается в ремонте. Однако привести его в порядок пока что не могут. Поэтому чтобы мост не рухнул, по нему запретят ездить грузовикам.

- Хотя запрет на движение по нему грузовиков действует еще с 90-х годов, но последнее время водители КаМАЗов и фур плюют на правила. Поэтому мы принудительно будем ограничивать там движение, - сообщили в мэрии Краснодара. – Ведь конструкции транспортного перехода не позволяют движения тяжелых машин по нему. Поэтому установим дополнительные дорожные знаки, сообщающие об ограничении движения грузовиков, а также габаритные ворота на въездах на мост, высотой три метра.

Фото: krd.ru

Это начнут делать 15 июня и закончат установку всех конструкций к 1 июля. На это уйдет 740 тысяч рублей.

Чтобы въехать в Краснодар с южного направления, водителям грузовиков придется ездить по Тургеневскому мосту.

- А транзитный транспорт, как и раньше, сможет следовать по Южному обходу Краснодара, - пояснили в мэрии города.

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ИСТОЧНИК KP.RU