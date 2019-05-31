Самолет сообщением Екатеринбург-Сочи экстренно сел в Волгограде из-за самочувствия пассажира

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-31T10:28:02+03:00

Его осмотрели, после чего самолет вылетел по назначению

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Самолет, который летел в Сочи из Екатеринбурга, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Как выяснилось, одному из пассажиров рейса стало плохо. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Воздушное судно сообщением Екатеринбург - Сочи совершило экстренную посадку в 07:24. Пассажира, осмотрели, ему стало лучше. В 07:15 самолет уже вылетел по назначению.

Напомним, 12 мая самолет Airbus A321 компании «Северный ветер» экстренно приземлился в аэропорту Краснодара. Он летел из Антальи. Командир самолета по аудиосвязи оповестил всех пассажиров о вынужденной посадке. Она произошла в 7:41 по московскому времени. Причиной резкой посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

После того, как ему оказали помощь, борт вылетел из Краснодара и благополучно приземлился в Уфе.

ИСТОЧНИК KP.RU