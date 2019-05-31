В Краснодаре на перекресте улиц Северной и Аэродромной изменят движение

СЕГОДНЯ 10:38 2019-05-31T12:30:00+03:00

По-другому ездить машины тут будут уже с июля [фото]

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Кроме того, что в середине июня в Краснодаре стартует ремонт улицы Красной, Суворовского моста, а также перемены ждут Яблоновский мост, изменится еще и организация движения на одном из оживленных перекрестков города. Речь идет об участке улиц Северной и Аэродромной.

- Часть существующего здесь зеленого островка срежут, чтобы расширить проезжую часть, - рассказал на брифинге в Краснодаре директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. - Здесь появится один общий пешеходный переход от Фрунзе к Северной.

Фото: krd.ru

Кроме того, с улицы Аэродромной организуют прямое движение с поворотом налево на Северную, минуя существующий «зеленый островок», при этом запретят левый поворот с Северной на Аэродромную.

Работы здесь начнутся с июля.

ИСТОЧНИК KP.RU