В Краснодаре на перекресте улиц Северной и Аэродромной изменят движение
Кроме того, что в середине июня в Краснодаре стартует ремонт улицы Красной, Суворовского моста, а также перемены ждут Яблоновский мост, изменится еще и организация движения на одном из оживленных перекрестков города. Речь идет об участке улиц Северной и Аэродромной.
- Часть существующего здесь зеленого островка срежут, чтобы расширить проезжую часть, - рассказал на брифинге в Краснодаре директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. - Здесь появится один общий пешеходный переход от Фрунзе к Северной.
Фото: krd.ru
Кроме того, с улицы Аэродромной организуют прямое движение с поворотом налево на Северную, минуя существующий «зеленый островок», при этом запретят левый поворот с Северной на Аэродромную.
Работы здесь начнутся с июля.
ИСТОЧНИК KP.RU