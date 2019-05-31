День защиты детей в «Орленке» отметят более 3000 мальчишек и девчонок из России и стран СНГ

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-31T10:41:27+03:00

В Международный день защиты детей во Всероссийском детском центре будет открыта первая летняя смена

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1 июня в «Орлёнке» будет дан старт первой летней смены, участниками которой станут 3 345 ребят из всех регионов России и двадцать пять детей из стран СНГ: Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

В этот день орлята включатся в работу открытых творческих площадок кластера «Живая энциклопедия профессий», где получат навыки общения и самоорганизации, познакомятся с популярными специальностями в электроэнергетике, аэрокосмической, авиационной и вертолётостроительной отраслей, сферы подводных исследований, спорта и журналистики.

Ребята пообщаются с представителями Национальной сборной WorldSkills Russia Junior и примут участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», которую проведёт для них участник телевизионного клуба на Первом канале, член команды Елены Потаниной, Сергей Макаров.

Большим подарком для орлят станет открытие новых образовательных пространств. В Международный день защиты детей в «Орлёнке» разрежут красную ленту у Дома художника, Дома модельера, Дома дизайнера и Дома архитектора, которые дополнят «Аллею мастеров» Центра. В школе «Орлёнка» начнёт работу Класс криминалистики, оборудованный при содействии Следственного комитета РФ для проведения программ ранней профориентации подростков.

Кроме того, орлята станут очевидцами открытия Музея авиационной техники под открытым небом, где представлены: истребители СУ-27, МиГ-29, МиГ-29УБ и Л-39 «Альбатрос», подаренные Министерством обороны РФ.

Финальным событием дня станет торжественная линейка открытия первой летней смены, которая объединит ребят десяти детских лагерей «Орлёнка», гостей, специалистов и вожатых центра.

Почётными гостями мероприятий, посвящённых Дню защиты детей в «Орлёнке», станут: Уразов Роберт Наилевич, Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; Петров Сергей Васильевич, Герой России, руководитель управления учебной и воспитательной работы Следственного комитета РФ, генерал-майор юстиции; Инкин Максим Алексеевич, исполняющий обязанности генерального директора ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» – проектный офис национального проекта «Образование»; Тымчиков Алексей Юрьевич, заместитель генерального директора – технический директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; Узалукова Анна Валентиновна, руководитель проекта WorldSkills Russia Juniors; Шишкин Дмитрий Александрович, директор департамента по развитию персонала и сопровождению проектов ГК «Роскосмос»; Базер Олег Эдуардович, заместитель технического директора по организации мероприятий по стандартам WSI; Шепелева Любава Юрьевна, директор по персоналу ПАО «ОАК»; Алферова Елена Владимировна, директор по персоналу ПАО «Ил»; Масленникова Алла Владимировна, начальник управления подбора и адаптации персонала ПАО «Ил»; Скалецкая Юлия Андреевна, директор по персоналу и организационному развитию АО «Вертолеты России»; Игнатьева Евгения Викторовна, руководитель управления по подбору и развитию персонала АО «Вертолеты России»; Корицкий Юрий Анатольевич, заместитель генерального директора – руководитель аппарата АО «Вертолёты России»; Артемьев Игорь Анатольевич, директор ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс».

ИСТОЧНИК KP.RU