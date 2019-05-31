Из Геленджика открываются прямые рейсы в Сургут

СЕГОДНЯ 11:05 2019-05-31T11:05:35+03:00

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С 1 июня авиакомпания Utair откроет прямой рейс из Геленджика в Сургут, он будет выполняться два раза в неделю. Жители смогут совершить полет между данными городами без пересадок. Также увеличивается количество рейсов в Москву.

Перелеты будут выполняться по субботам и вторникам с вылетом из Сургута в 07:40 и прибытием в аэропорт Геленджика в 10:00. Обратные рейсы - по вторникам и субботам в 11:10.

Также с 1 июня перевозчик увеличивает частоту перелетов из Геленджика в Москву до двух раз в день.

Напомним, сезонные автобусные маршруты в Сочи начнут курсировать с 1 июня. Следить за расписанием можно в специальном приложении. Кроме того, по улице Джапаридзе до остановки «Мост» продлен маршрут №87.

ИСТОЧНИК KP.RU