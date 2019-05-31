На Кубани столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-31T11:22:17+03:00

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30 мая около пяти часов утра в районе 26-километра автодороги «Новороссийск – Керченский пролив» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 32-летний мужчина без водительских прав находился за рулем авто марки «Мазда Фамилия». Он выехал на встречку, где столкнулся лоб в лоб с машиной марки «Ниссан». Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель «Мазды» был пьян, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате происшествия оба водителя, двое пассажиров «Мазды» и двое граждан из «Ниссан» были травмированы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Кубани 30 мая зафиксировано 18 ДТП, в которых 24 человека получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 8 наездов на пешеходов, в них 8 человек были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU