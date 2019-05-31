В Сочи чиновнику выписали штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-31T11:38:58+03:00

Он направил заявителю формальный ответ, не раскрывающий все поставленные вопросы

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Прокуратура Сочи провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан администрацией города-курорта.

Было установлено, что один из работников мэрии нарушил ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Он направил заявителю формальный ответ, не раскрывающий все поставленные вопросы. Граждан интересовался мерами по предотвращению угрозы чрезвычайной ситуации, возникающей в результате разрушения береговой полосы возле дома.

- По данному факту в отношении заместителя директора департамента строительства администрации Сочи возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU