На Кубани группа автоподставщиков признана виновной в мошенничестве в сфере страхования

СЕГОДНЯ 12:07 2019-05-31T12:07:05+03:00

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В Славянском районе группа автоподставщиков признана виновной в мошенничестве в сфере страхования. Суд вынес приговор шестерым мужчинам в возрасте от 24 до 32 лет.

В 2016 году 25-летний обвиняемый создал группу, куда вовлек пятерых своих знакомых. Он распределил преступные роли и обязанности. Соучастники инициировали подставные аварии, они выбирали места, где отсутствуют средства фото- и видеофиксации.

После они предоставляли фиктивные документы о наступлении страхового случая с автомобилями, владельцами которых являлись сами или их знакомые. С августа 2016 по май 2017 года злоумышленники подстроили 12 ДТП и по преступной схеме обворовали страховые компании на 2,9 миллиона рублей. Это происходило на территории Славянского и Красноармейского районов, а также в Краснодаре.

Также организатор преступной группы в 2008 году на берегу реки вблизи Чебургольского сельского поселения нашел порох и 50 патронов, которые принес к себе домой, где хранил.

- Мужчинам назначено наказание от исправительных работ сроком на два года с удержанием 20 процентов заработка в доход государства до 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU