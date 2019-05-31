В Анапе без вести пропал подросток из Читы

СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-31T12:27:03+03:00

Заявление поступило от его отца

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Сотрудниками Анапского линейного отдела МВД России на транспорте разыскивают 17-летнего Седельникова Данила Александровича, постоянно проживающего в Забайкальском крае в Чите.

Заявление о пропаже парня поступило по телефону в дежурную часть от отца подростка. Известно, что Данил прибыл на железнодорожную станцию «Анапа» поездом сообщением Москва-Анапа.

Приметы Данила: худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, серые глаза, рост 180-185 сантиметров.

- Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении Седельникова Данила, сообщите в дежурную часть по телефону (86133) 3-37-14, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Анапского ЛО МВД России на транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU