СЕГОДНЯ 12:43 2019-05-31T12:43:57+03:00

Коллектив будет представлять край уже на федеральном уровне в Сочи

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Заключительный концерт XXVIII Краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок» прошел в Славянске-на-Кубани. В финале приняли участие около 500 человек. Это юные артисты из 19 муниципальных образований региона.

- Ансамбль из Крымского района взял Гран-при краевого фестиваля «Кубанский казачок». Победителя наградил председатель жюри Виктор Захарченко. В конце июня коллектив «Горлинка» Адагумского сельского поселения выступит на XXI Всероссийском фестивале «Кубанский казачок», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, это праздник проходит в несколько этапов. Зимой во всех 44 муниципальных образованиях края были проведены отборочные туры, которые выявили участников зонального этапа конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU