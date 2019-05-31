В «Сочи Парке» открывается мультимедийная «Галерея иллюзий»

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-31T12:56:05+03:00

Первая в Краснодарском крае территория интерактивных проекционных аттракционов готова удивлять уже с 1 июня. Здесь, благодаря современным технологиям, подвижные игры соединены с эффектами дополненной реальности

Изменить размер текста: A A

Дети и взрослые попробуют рисовать гигантскими карандашами, увидят 15-метровые ожившие рисунки и прогуляются среди звезд.

Всего на огромных мультимедийных экранах площадью почти 400 м2 будет доступно 6 игр-аттракционов с несколькими сценариями. К примеру, в «Кураже-карандаше» гости раскрасят огромные цветы полутораметровыми карандашами, в «Эволюции звезд» - пробегутся по интерактивному полу среди планет, а в «Оживших рисунках» оживлять свои собственные картины и взаимодействовать с ними на гигантских проекциях.

Фото: пресс-служба «Сочи Парк»

По словам авторов проекта, эти игры служат не только развлечением, но и развивают координацию, ловкость, мелкую моторику, логику, память, коммуникабельность, воображение детей.

Территория интерактивных аттракционов находится на Аллее огней и доступна детям любого возраста. В июне «Галерею иллюзий» гости Сочи Парка могут посещать бесплатно.

Напомним, 1 июня Сочи Парк отмечает первый юбилей, гостей ждет большая развлекательная программа, новые шоу, открытие спрей-зоны «Солнечный риф», звездный концерт TERNOVOY & DANNYMUSE, полеты на воздушном шаре и многое другое. По случаю праздника - билеты взрослым по цене детских.

ИСТОЧНИК KP.RU