2019-05-31T13:07:11+03:00
Происшествия

В Армавире с мужчины взыскали долг по алиментам

Его могли привлечь к уголовной ответственности
Александра ПОДУШКО
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В Армавире с мужчины взыскали долг по алиментамВ Армавире с мужчины взыскали долг по алиментамФото: Архив "КП"
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В Армавире судебные приставы взыскали крупную задолженность по алиментам .

- Мужчина на протяжении нескольких месяцев не выделял средства на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Приставы несколько вызывали его в отдел, где предупреждали об административной и уголовной ответственности, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе судебных приставов по Краснодарскому краю.

Вскоре сотрудники ведомства привлекли армавирца к ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ и напомнили ему напомнили, что в дальнейшем его ждет новое наказание, но уже по уголовной статье. После этого он оплатил всю накопившуюся задолженность в полном объеме – 122 тысячи 400 рублей.

Напомним, в Сочи чиновнику выписали штраф за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Он направил заявителю формальный ответ, не раскрывающий все поставленные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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