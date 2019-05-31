Аэропорт Краснодара получил имя Екатерины II

СЕГОДНЯ 13:30 2019-05-31T13:41:40+03:00

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Главы государства Владимир Путин 31 мая подписал указ о присвоении аэропортам имен выдающихся деятелей страны в рамках общенационального конкурса «Великие имена России».

В проекте участвовало 45 аэропортов c пассажиропотоком 170 миллионов человек. Среди них три из Краснодарского края. Это Сочи, Краснодар и Анапа. До 30 ноября на сайте «Великиеимена.рф» проходило общенациональное голосование по выбору одной из трех или четырех фамилий для каждого аэропорта. Итоги подвели 4 декабря.

В краевой столице наибольшее число голосов набрало имя Екатерины Второй, на втором месте - Евдокия Бершанская и на третьем - Александр Суворов.

Аэропорту Краснодара присвоено имя Екатерины II, Сочи – имя Виталия Севастьянова, Анапы – имя Владимира Коккинаки. Указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

ИСТОЧНИК KP.RU