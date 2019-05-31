Анапский археологический музей 1 июня приглашает детей
1 июня в археологическом музее Анапы пройдет акция «Для всех детей открыт музей».
- На территории заповедника «Горгиппия» c 10:00 до 16:00 пройдет интерактивная выставка «Археологический парк «Гераклов узел». Дети смогут поучаствовать в импровизированных реставрационных работах. Они увидят действующие модели ткацкого станка, жерновов и многие другие предметы, которые помогут перенестись на десятки веков назад, в те времена, когда на территории города жили древние греки, - рассказали в пресс-службе музея.
В отделе краеведения состоится экологическая программа «Люби и знай свой край».
В 15:00 детишек ждет экскурсия в мир флоры и фауны Анапского региона.
Для детей вход 1 июня свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU