Анапский археологический музей 1 июня приглашает детей

СЕГОДНЯ 14:02 2019-05-31T14:06:00+03:00

В этот день вход для юных посетителей бесплатный

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1 июня в археологическом музее Анапы пройдет акция «Для всех детей открыт музей».

- На территории заповедника «Горгиппия» c 10:00 до 16:00 пройдет интерактивная выставка «Археологический парк «Гераклов узел». Дети смогут поучаствовать в импровизированных реставрационных работах. Они увидят действующие модели ткацкого станка, жерновов и многие другие предметы, которые помогут перенестись на десятки веков назад, в те времена, когда на территории города жили древние греки, - рассказали в пресс-службе музея.

В отделе краеведения состоится экологическая программа «Люби и знай свой край».

В 15:00 детишек ждет экскурсия в мир флоры и фауны Анапского региона.

Для детей вход 1 июня свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU