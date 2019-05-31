На Юге и Северном Кавказе сдать биометрию можно в 700 отделениях 65 банков

СЕГОДНЯ 14:35 2019-05-31T14:35:01+03:00

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Жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов могут сдать биометрические данные в 700 отделениях 65 банков. Большая их часть сосредоточена в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае. В целом по стране запись голосов и изображений лиц клиентов для последующей удаленной идентификации осуществляют 5,2 тысячи отделений 146 банков. Такие данные озвучили на брифинге для журналистов, который прошел в Южном ГУ Банка России. Представители мегарегулятора и ПАО «Ростелеком» в Краснодаре рассказали о принципах работы удаленной идентификации и Единой биометрической системы (ЕБС), а также показали процедуру сбора биометрии и идентификацию гражданина для дистанционного получения банковской услуги.

«Применение механизма удаленной идентификации повысит доступность финансовых услуг для граждан, особенно для пожилых людей и граждан с инвалидностью, а также для жителей отдаленных населенных пунктов, где доступ к банковским услугам затруднен. Граждане смогут получать финансовые услуги: открывать счета, вклады, получать кредиты и осуществлять переводы в любом банке, вне зависимости от времени суток», – отметил начальник Управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России Дмитрий Дубынин.

Удаленная идентификация – это механизм, позволяющий физическим лицам получать финансовые услуги дистанционно в любом банке, подтвердив свою личность с помощью биометрии. Чтобы пользоваться этим инструментом, нужно пройти первичную идентификацию в уполномоченном банке. Такой банк в присутствии клиента зарегистрирует обратившегося в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также снимет необходимые биометрические данные – образец голоса и изображение лица. Процедура прохождения первичной идентификации для гражданина бесплатна и может быть проведена только добровольно.

После этого для дистанционного открытия счета (вклада), получения кредита или осуществления перевода в другом банке клиенту нужно будет ввести логин и пароль от портала Госуслуг и подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета или стационарного компьютера с камерой и микрофоном.

«В Единой биометрической системе используются самые высокие стандарты безопасности. Биометрические данные граждан хранятся в зашифрованном виде в обезличенной форме, отдельно от персональных данных. Их передача надежно защищена от взлома и утечек с помощью современных российских криптографических средств», – рассказала руководитель направления продвижения проекта Единая биометрическая система ПАО «Ростелеком» Светлана Озерецковская.

Развитие Единой биометрической системы предполагает возможность ее использования для операций других субъектов финансового рынка, в том числе страховых компаний. Также с помощью ЕБС в дальнейшем можно будет пользоваться госуслугами, образовательными и другими коммерческими и государственными сервисами, которые могут работать удаленно.

ИСТОЧНИК KP.RU