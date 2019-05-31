ВТБ на Кубани увеличил выдачу кредитов наличными на 40%

СЕГОДНЯ 14:39 2019-05-31T14:39:23+03:00

C января по март 2019 г. ВТБ в Краснодарском крае выдал свыше 8,7 тыс. кредитов наличными на общую сумму 5,4 млрд рублей. Объем выдач в 1,4 раза превысил показатель за аналогичный период 2018 г.

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Портфель кредитов наличными с начала года вырос на 7%, до 32,6 млрд рублей. По оценкам банка, доля ВТБ в этом сегменте на региональном рынке составляет 13%.

Особым спросом у заемщиков по-прежнему пользуется программа рефинансирования. За отчетный период в рамках этого продукта ВТБ выдал кредитов на сумму около 500 млн рублей, превысив на треть результаты первых трех месяцев прошлого года.

В первом квартале средний срок, на который клиенты оформляли кредиты наличными, составил 4,5 года. Чаще всего жители края брали кредит на квартирный ремонт, покупку автомобиля и отдых заграницей.

«Кубанцы продолжают активно пользоваться кредитами наличными, отдавая предпочтения нашему банку. Мы предлагаем не только одни из самых лучших условий на рынке, но и уделяем внимание более удобному и простому оформлению кредита. Заявку можно подать в мобильном приложении ВТБ-Онлайн, а любой вопрос задать в чате онлайн-консультанту. В следующем квартале мы планируем нарастить объемы кредитования на 25%», - рассказал управляющий банка ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков.

В настоящее время кредит наличными можно оформить по ставке от 11% годовых на срок до семи лет, максимальный размер займа составляет 5 млн рублей. Программа рефинансирования займов сторонних банков доступна для клиентов ВТБ по ставке от 11% годовых. У клиентов, которые являются пользователями дебетовых или кредитных карт ВТБ «Мультикарта» и «Мультикарта-Привилегия», подключенных к опции «Заёмщик», есть возможность получить дисконт до 3 процентов к базовой ставке по кредиту.

ИСТОЧНИК KP.RU