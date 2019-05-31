Кубанские полицейские организовали праздник для детей погибших коллег
Накануне Дня защиты детей ГУ МВД России по Краснодарскому краю организовало для детей сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей, экскурсию. Они побывали в познавательном парке развлечений.
- Юные жители Кубани побывали в Музее Чудес. Здесь они смогли увидеть множество интерактивных экспозиций. Детей познакомили с основами физики и электрики. После экскурсии они приняли участие в интерактивном шоу с интересными и зрелищными экспериментами, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В ходе шоу дети узнали, что такое сухой лед, как подержать в руках огонь или самому сделать облака. По окончанию мероприятий сотрудники ведомства еще раз поздравили детей погибших при исполнении долга коллег с праздником и вручили им подарки.
Стоит отметить, что такие акции проводят ежегодно.
ИСТОЧНИК KP.RU