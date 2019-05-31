На Кубани прокуратура добилась выделения жилья ветерану ВОВ

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-31T16:41:37+03:00

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В Ленинградском районном суде прошло заседание, на котором рассматривался иск прокуратуры Краснодарского края о признании незаконным отказа районной администрацией в обеспечении жильем ветерана Великой Отечественной войны. Жилищные права фронтовика защищал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

- Как следует из материалов дела, 95-летний ветеран проживает в пристройке к садовому домику. Здесь отсутствует теплоснабжение, нет горячей воды, санитарные удобства располагаются на улице, а социальные объекты (аптека, магазин, лечебные учреждения) находятся на большом расстоянии, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокурор края заявил, что из-за всего вышеперечисленного, отказ администрации в обеспечении ветерана жильем, является незаконным. Суд согласился с этим доводом и удовлетворил иск в полном объеме, обязав районные власти немедленно исполнить вынесенный вердикт. Исполнение решения суда прокуратура взяла на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU