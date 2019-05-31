«ЮгСтройИнвест» построил первую в округе площадку для выгула собак

СЕГОДНЯ 15:11 2019-05-31T15:15:09+03:00

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Проблема поиска мест для выгула питомцев в Краснодаре встает все более остро. Для лучших друзей человека появляется все больше запретов, а вот прав у них становится все меньше. Компания «ЮгСтройИнвест» решила подойти к этому вопросу со всей ответственностью, а потому спроектировала и построила на территории микрорайона «Губернский» первую в Прикубанском округе площадку для выгула собак.

Группа Компаний "ЮгСтройИнвест"

«Эта площадка – настоящий подарок для всех жителей, – делится житель микрорайона «Губернский» Иванова Александра. – Специальных мест для выгула и дрессировки в городе практически нет. Спасибо «ЮгСтройИнвест» за то, что позаботились о нас, мы, собачники, это очень ценим».

Площадка пользуется несомненной популярностью. Здесь собаку можно спокойно спустить с поводка, а ради тренировки не нужно ехать на другой конец города – все для дрессировки теперь есть рядом с домом.

Группа Компаний "ЮгСтройИнвест"

ЮСИ стала первопроходцем в этом деле и подала отличный пример другим застройщикам. Надеемся, этот шаг мотивирует строить подобные площадки во всех жилых комплексах!

Группа Компаний "ЮгСтройИнвест"

ИСТОЧНИК KP.RU