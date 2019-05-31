Краснодарский суд заблокировал несколько Интернет-ресурсов

СЕГОДНЯ 15:24 2019-05-31T15:24:57+03:00

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В ходе проведенной проверки Интернет сайтов, прокуратура Мостовского района Кубани выявила 6 сайтов, которые реализовывали приборы учета коммунальных ресурсов. Они позволяли осуществлять хищение электроэнергии.

- Данное деяние является уголовно наказуемым, как и распространение информации подобного рода. Также вход на данные ресурсы осуществлялся без регистрации пользователей, что позволяло приобрести такие приборы анонимно, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Материалы проверки были направлены в Советский районный суд Краснодара с иском о признании информации на 6 Интернет-ресурсах, запрещенной к распространению на территории РФ. Он был удовлетворен в полном объеме. Решение суда направлено в Управление Роскомнадзора по Южному Федеральному округу для осуществления блокировки доступа к указанным сайтам.

ИСТОЧНИК KP.RU