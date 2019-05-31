ООО «Компания БКС» представило сервис онлайн-регистрации на Московской бирже

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-31T17:29:47+03:00

Теперь клиенты ООО «Компания БКС» могут пройти процедуру регистрации на Московской бирже быстро и в любом удобном месте – ФГ БКС подключила API онлайн-регистрацию и вошла в ТОП-5 компаний, предоставляющих подобную услугу

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Процедура занимает считанные минуты и полностью оформляется удаленно, без посещения офиса БКС. Онлайн-регистрация доступна для валютного и фондового рынков.

– В числе наших приоритетов – предоставить клиентам ООО «Компания БКС» максимально удобный и качественный сервис, – рассказал Игорь Пимонов, начальник управления интернет-трейдинга на российских рынках ООО «Компания БКС». «Услуга онлайн-регистрации необходима современному инвестору, чтобы он мог не тратить время и практически сразу после открытия счета приступать к совершению своих операций», подчеркнул он.

Стоит отметить, что сервис онлайн-регистрации – не единственная онлайн-услуга от ООО «Компания БКС» – одного из лидеров рынка. Также, клиенты компании могут дистанционно открывать брокерский и индивидуальный инвестиционный счета, управлять требуемыми операциями на бирже, просматривать инвестиционный портфель и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU