2019-05-31T15:51:55+03:00
Общество

В Краснодаре в этом году попрощаются со школой 17 238 выпускников

Из них девятиклассников - 12 123 человека, а одиннадцатиклассников - 5 115
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: паблик "Вконтакте" "МАОУ СОШ№ 9 города Армавир"ФОТО: паблик "Вконтакте" "МАОУ СОШ№ 9 города Армавир"
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Для учащихся 9-х классов выпускной пройдет с 26 по 28 июня 2019 года, а для учащихся 11-х классов с 24 по 26 июня 2019 года. Об этом сказано в приказе минобразования края «О мерах по обеспечению безопасности во время проведения торжественных мероприятий, посвященных вручению аттестатов, свидетельств об образовании, и выпускных вечеров в образовательных организациях».

- Выпускные вечера проводятся на базе общеобразовательных учреждений, рассвет встречают выпускники в школах, в которых это традиционный элемент торжественного мероприятия, - сообщили в департаменте образования Краснодара.

Всего на Кубани в этом году 84,2 тысячи выпускников попрощаются со школой. Из них 60,6 тысяч девятиклассников и 23,6 тысяч одиннадцатиклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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