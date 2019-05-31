В Краснодаре в этом году попрощаются со школой 17 238 выпускников

СЕГОДНЯ 15:51 2019-05-31T15:51:55+03:00

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Для учащихся 9-х классов выпускной пройдет с 26 по 28 июня 2019 года, а для учащихся 11-х классов с 24 по 26 июня 2019 года. Об этом сказано в приказе минобразования края «О мерах по обеспечению безопасности во время проведения торжественных мероприятий, посвященных вручению аттестатов, свидетельств об образовании, и выпускных вечеров в образовательных организациях».

- Выпускные вечера проводятся на базе общеобразовательных учреждений, рассвет встречают выпускники в школах, в которых это традиционный элемент торжественного мероприятия, - сообщили в департаменте образования Краснодара.

Всего на Кубани в этом году 84,2 тысячи выпускников попрощаются со школой. Из них 60,6 тысяч девятиклассников и 23,6 тысяч одиннадцатиклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU