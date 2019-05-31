Охранять порядок в День защиты детей буду около 1 тысячи полицейских

СЕГОДНЯ 16:24 2019-05-31T16:24:39+03:00

Помогать им будут казаки и дружинники

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На Кубани в День защиты детей запланировано более 150 праздничных мероприятий, в которых примут участие около 50 тыс. человек. Обеспечивать безопасность и охранять порядок 1 июня в регионе будут порядка 1 тысячи сотрудников органов внутренних дел.

- Помимо полицейских, в состав патрулей войдут представители казачества, сотрудники частных охранных предприятий и народные дружинники, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также кинологическая служба проверяет все места массового скопления граждан. Сотрудники ГИБДД совместно с администрациями муниципалитетов разрабатывают схемы изменения организации дорожного движения вблизи мест, где пройдут праздничные мероприятия. Вечером на улицы кубанских населенных пунктов выйдут усиленные патрули, которые, помимо прочего, будут контролировать соблюдение «Детского» закона, который запрещает присутствие на улице несовершеннолетних без сопровождения взрослых после 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU