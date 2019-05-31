В Краснодаре появится еще одна платная парковка

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-31T17:01:06+03:00

Ее оборудуют рядом с рынком по ул. им. Атарбекова

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В Краснодаре 3 июня 2019 года стартуют работы по обустройству платной муниципальной парковки закрытого типа. Она разместиться возле рынка по ул. им. Атарбекова на участке от ул. им. Герцена до ул. им. Каляева.

- Парковка на данном участке создана в 2014 году, однако до сегодняшнего дня не было возможности установить здесь шлагбаум. При этом, припарковаться здесь покупатели не могли, так как места постоянно заняты транспортом работников торговой точки. Также здесь по выходным работала ярмарка выходного дня. В 2019 году ее перенесли, и теперь появилась возможность установить необходимое оборудование, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Вместимость парковки составит 38 машино-мест, в том числе 4 — для транспорта горожан с ограниченными возможностями здоровья. Она начнет работу с 20 июня.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Стоит отметить, что в данный момент в Краснодаре функционируют 215 муниципальных платных парковок. Они рассчитаны, в общей сложности, на 7025 автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU