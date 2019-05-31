Сотрудники Следственного управления Кубани посетили подшефный детский дом

СЕГОДНЯ 17:31 2019-05-31T17:31:05+03:00

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Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю посетили подшефный детский дом в поселке Ахтырском Абинского района. Они поздравили его воспитанников с наступающим Днем защиты детей.

- Сотрудники ведомства подарили детям сладкие подарки и фрукты, а тем, кто в 2019 году покинет учреждение - сумки с предметами первой необходимости, которые в первое время вступления во взрослую жизнь, помогут им, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что подарки, врученные выпускникам, приобретались с учетом их собственных пожеланий. Воспитанники детского дома поблагодарили сотрудников следственного управления. Они вручили им подарки, сделанные своими руками и сувениры, а также благодарственное письмо..

Данную традицию продолжат и в последующие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU