Устроившая драку судья из Динского района ушла на больничный

СЕГОДНЯ 17:55 2019-05-31T17:56:25+03:00

Из-за этого решение квалификационной коллегии было отложено

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В Краснодаре состоялось заседание квалификационной коллегии судей Краснодарского края. Среди прочих вопросов на ней рассматривался вопрос наказания судьи Светланы Дубовик, которая устроила драку в Динском районе.

Служительница Фемиды подала прошение о своей отставке из Динского районного суда, но решение так и не состоялось. Выяснилось, что судья Дубовик заболела и попросила отложить рассмотрение вопроса.

- Отложено рассмотрение заключения комиссии квалификационной коллегии судей Краснодарского края по результатам проверки в отношении судьи Динского районного суда Краснодарского края Дубовик С.А. по личному заявлению в связи с нахождением на лечении, - сообщается по итогам заседания квалификационной коллегии.

По той же причине отложено рассмотрение итогов проверки в отношении судьи Крымского районного суда Краснодарского края Сергея Гречко.

В очередной раз коллегия отложила рассмотрение представления главы СК России Александра Бастыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела по статьям о получении взятки и вынесении неправосудных решений в отношении судьи Темрюкского районного суда Павла Грачева.

ИСТОЧНИК KP.RU