Устроившая драку судья из Динского района ушла на больничный
В Краснодаре состоялось заседание квалификационной коллегии судей Краснодарского края. Среди прочих вопросов на ней рассматривался вопрос наказания судьи Светланы Дубовик, которая устроила драку в Динском районе.
Служительница Фемиды подала прошение о своей отставке из Динского районного суда, но решение так и не состоялось. Выяснилось, что судья Дубовик заболела и попросила отложить рассмотрение вопроса.
- Отложено рассмотрение заключения комиссии квалификационной коллегии судей Краснодарского края по результатам проверки в отношении судьи Динского районного суда Краснодарского края Дубовик С.А. по личному заявлению в связи с нахождением на лечении, - сообщается по итогам заседания квалификационной коллегии.
По той же причине отложено рассмотрение итогов проверки в отношении судьи Крымского районного суда Краснодарского края Сергея Гречко.
В очередной раз коллегия отложила рассмотрение представления главы СК России Александра Бастыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела по статьям о получении взятки и вынесении неправосудных решений в отношении судьи Темрюкского районного суда Павла Грачева.
ИСТОЧНИК KP.RU