В Краснодаре с 1 июня перекроют для проезда улицу Ленина
В Краснодаре 1 июня 2019 года перекроют для движения транспорта ул. им. Ленина на участке от ул. Рашпилевской до ул. Октябрьской. Это связано с проведением работ по ремонту трубопровода.
- В ходе ремонтных работ, специалисты заменят участок трубопровода длинной 115 метров. Старые трубы, которые давно отслужили свой срок, заменят на пластиковые. Их не придется менять полвека, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Помимо этого, рабочие заменят шесть колодцев. Все работы будут проводить методом горизонтально-направленного бурения, что позволит избежать значительных повреждений дорожного покрытия и зеленых насаждений вдоль улицы.
Открыть улицу им. Ленина для проезда планируются через 10 дней после старта работ.
Напомним, в Краснодаре на перекресте улиц Северной и Аэродромной изменят движение. По-другому ездить машины тут будут уже с июля.
ИСТОЧНИК KP.RU