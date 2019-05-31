В Краснодаре с 1 июня перекроют для проезда улицу Ленина

СЕГОДНЯ 18:03 2019-05-31T18:09:35+03:00

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В Краснодаре 1 июня 2019 года перекроют для движения транспорта ул. им. Ленина на участке от ул. Рашпилевской до ул. Октябрьской. Это связано с проведением работ по ремонту трубопровода.

- В ходе ремонтных работ, специалисты заменят участок трубопровода длинной 115 метров. Старые трубы, которые давно отслужили свой срок, заменят на пластиковые. Их не придется менять полвека, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Помимо этого, рабочие заменят шесть колодцев. Все работы будут проводить методом горизонтально-направленного бурения, что позволит избежать значительных повреждений дорожного покрытия и зеленых насаждений вдоль улицы.

Открыть улицу им. Ленина для проезда планируются через 10 дней после старта работ.

Напомним, в Краснодаре на перекресте улиц Северной и Аэродромной изменят движение. По-другому ездить машины тут будут уже с июля.

ИСТОЧНИК KP.RU